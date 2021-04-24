Дик Адвокат: «Мы с Путиным, может, и невысокого роста, но у нас есть харизма»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат рассказал о диалоге, который состоялся у него с президентом России Владимиром Путиным.

«Когда я работал в России, Владимир Путин спросил, что я понимаю под словом «лидерство». Я ответил: «Это вы и я. Мы — лидеры. Когда мы входим в зал с пятью тысячами человек внутри, все сразу замолкают». Мы с Путиным, может, и невысокого роста, он — 169 сантиметров, а я — 170 сантиметров, но у нас есть харизма. Он счел мой ответ прекрасным», — приводит NRC слова Адвоката.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, вместе с командой из Санкт-Петербурга он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В сборной России голландский специалист работал с 2010 по 2012 год.