Чорлука отреагировал на публикации в СМИ о причинах своего ухода из «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на своей странице в Instagram отреагировал на информацию в СМИ, почему он не хочет продлевать контракт с железнодорожниками.
35-летний хорват сделал скрин новости и поставил эмодзи улыбок и клоунов.
Ранее «Чемпионат» опубликовал информацию, что Чорлука не хочет оставаться в «Локомотиве» из-за неуважительного отношения к себе со стороны руководства. Контракт футболиста с московским клубом заканчивается этим летом. 31 марта Чорлука сообщил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ защитник провел 20 матчей и отдал две голевые передачи.
Хорватский футболист выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с московской командой он становился чемпионом России (2017/18), трижды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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