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Чорлука отреагировал на публикации в СМИ о причинах своего ухода из «Локомотива»

21:08
Реакция Чорлуки на публикации в СМИ. Фото Instagram
Реакция Чорлуки на публикации в СМИ. Фото Instagram
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на своей странице в Instagram отреагировал на информацию в СМИ, почему он не хочет продлевать контракт с железнодорожниками.

35-летний хорват сделал скрин новости и поставил эмодзи улыбок и клоунов.

Ранее «Чемпионат» опубликовал информацию, что Чорлука не хочет оставаться в «Локомотиве» из-за неуважительного отношения к себе со стороны руководства. Контракт футболиста с московским клубом заканчивается этим летом. 31 марта Чорлука сообщил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ защитник провел 20 матчей и отдал две голевые передачи.

Хорватский футболист выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с московской командой он становился чемпионом России (2017/18), трижды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019).

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