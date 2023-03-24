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Червиченко: «Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения «Спартака»

Алина Савинова
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном получении португальским защитником красно-белых Томашем Таварешем российского паспорта.

«А зачем он Спартаку? Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения, и никакой пользы команде пока не приносят. Может быть, это временно, но пока — деньги на ветер. И нечего заниматься его паспортом. Кому это может быть нужно? Выдача таких паспортов ничем не обременяет нашу страну. Чем больше людей с российским паспортом, тем лучше, наверное. Когда-то, возможно дадим такому игроку, который нужен. В сборной Германии половина команды бегает афроамериканцев, и они выдают свои паспорта. Не говоря уже про другие страны, такие как Франция, где ребята другой расы», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Ранее португальский агент российского вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка Яго Фернандес собщил, что московский клуб может запустить процесс получения российского паспорта португальским защитником.

22-летний Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. За красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-tavaresh-i-duarte-dva-bestolkovykh-priobreteniya-spartaka-nikakoi-polzy-komande-ne-prinosyat-238027/
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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