Червиченко: «Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном получении португальским защитником красно-белых Томашем Таварешем российского паспорта.

«А зачем он Спартаку? Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения, и никакой пользы команде пока не приносят. Может быть, это временно, но пока — деньги на ветер. И нечего заниматься его паспортом. Кому это может быть нужно? Выдача таких паспортов ничем не обременяет нашу страну. Чем больше людей с российским паспортом, тем лучше, наверное. Когда-то, возможно дадим такому игроку, который нужен. В сборной Германии половина команды бегает афроамериканцев, и они выдают свои паспорта. Не говоря уже про другие страны, такие как Франция, где ребята другой расы», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Ранее португальский агент российского вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка Яго Фернандес собщил, что московский клуб может запустить процесс получения российского паспорта португальским защитником.

22-летний Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. За красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.