Билеты на матч «Спартак» — «Ахмат» продают по 100 рублей в честь рекорда Промеса
Билеты на матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» продают по 100 рублей, сообщается в Telegram-канале красно-белых.
Цена приурочена нападающему москвичей Квинси Промесу, который покорил рубеж в 100 голов за клуб. Отмечается, что 100 рублей будут стоить билеты на все секторах, кроме ВИП, на все места в десятых рядах и на все месте с номером 10.
«Спартак» примет «Ахмат» 1 апреля. Начало — в 16.30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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