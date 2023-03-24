Билеты на матч «Спартак» — «Ахмат» продают по 100 рублей в честь рекорда Промеса

Билеты на матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» продают по 100 рублей, сообщается в Telegram-канале красно-белых.

Цена приурочена нападающему москвичей Квинси Промесу, который покорил рубеж в 100 голов за клуб. Отмечается, что 100 рублей будут стоить билеты на все секторах, кроме ВИП, на все места в десятых рядах и на все месте с номером 10.

«Спартак» примет «Ахмат» 1 апреля. Начало — в 16.30 мск.