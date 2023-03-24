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Ещенко — о деле о конфискации квартиры: «Шансов отстоять имущество очень мало»

Ещенко рассказал о ходе дела о конфискации квартиры, купленной для супруги
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал «СЭ» о ходе дела о конфискации квартиры, купленной для супруги несколько лет назад.

«На данный момент до сих пор судимся. Шансов отстоять имущество очень мало. Мы судимся с государством. Я не юрист, всех законов не знаю. Скорее всего, квартиру я потерял», — сказал Ещенко «СЭ».

В декабре 2022 года стало известно, что у супруги футболиста конфискуют квартиру, купленную Ещенко для нее несколько лет назад, а жену Андрея и их 6-летнего ребенка выселяют. Это произошло из-за того, что бывший супруг жены футболиста был осужден за финансовые операции, и имущество его родственников попало под конфискацию.

Андрей Ещенко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Александр Соболев

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