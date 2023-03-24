Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал «СЭ» о ходе дела о конфискации квартиры, купленной для супруги несколько лет назад.

«На данный момент до сих пор судимся. Шансов отстоять имущество очень мало. Мы судимся с государством. Я не юрист, всех законов не знаю. Скорее всего, квартиру я потерял», — сказал Ещенко «СЭ».

В декабре 2022 года стало известно, что у супруги футболиста конфискуют квартиру, купленную Ещенко для нее несколько лет назад, а жену Андрея и их 6-летнего ребенка выселяют. Это произошло из-за того, что бывший супруг жены футболиста был осужден за финансовые операции, и имущество его родственников попало под конфискацию.