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16 июля, 22:52

Червиченко — о работе Безбородова: «Скорее это не пенальти. Опорная рука игрока «Ахмата» была почти на земле»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал судейство арбитра Владислава Безбородова в матче красно-белых с «Ахматом» (1:1).

— Согласны, что теперь будут обсуждать не саму игру, а решения судей?

— Думаю, вопросы по судейству возникнут только у тех, кто плывет по фарватеру спартаковской истерии. Они и в том году ее устраивали. Как бы и сейчас не начали свое стенания...

— Давайте по порядку. Не переборщил ли Безбородов со второй желтой карточкой в адрес Рубысу?

— По-моему, все очевидно. Сначала поляк схватил соперника и прервал его проход. Это первая карточка. Потом откинул мяч и вступил в перепалку. Вот вам и вторая. До свидания! Жестко, но справедливо. Считаю, квалифицированные специалисты поддержат Безбородова.

— Тогда как быть с эпизодом во втором тайме, когда мяч после удара/прострела Промеса попал в руку игроку «Ахмата»?

— Тут я не знаю... Как я понимаю, если мяч попадет в опорную руку, то это не пенальти, не фол. Футболист же приземлился и никуда не мог руку убрать. Правда, в этом конкретном случае рука игрока «Ахмата» не достигла земли. Так что не знаю, как квалифицировать такую ситуацию. Если до газона остается 15-20 сантиметров, нужно ли считать это фолом? Не уверен.

— То есть, скорее это не пенальти?

— Скорее — нет. Но при желании Безбородов мог бы и указать на «точку».

— Третий резонансный эпизод. Почему Безбородов показал Шелии только желтую карточку за удар Соболева по ноге?

— Вот тут, пожалуй, Безбородов слиберальничал. Красная карточка, думаю, выглядела бы в этом эпизоде логичной. Хотя...

— Что «хотя»?

— Перед фолом Шелии Соболев вел себя не по-джентельменски. В свойственном себе стиле. В принципе, тоже нарывался на наказание. Просто его пиханина была менее акцентированной по сравнению с ударом голкипера.

Полностью интервью Червиченко читайте в ближайшее время на сайте «СЭ»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

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2.75
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