В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по новому контракту с Рассказовым
12:39
«Спартак» отказался комментировать информацию о переговорах по новому контракту с защитником Николаем Рассказовым.
«Не комментируем данную информацию», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Рассказов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2021/22 он провел 15 матчей за команду и отдал 1 результативную передачу. Действующий контракт 23-летнего россиянина истекает летом 2022 года.
По информации «СЭ», московский клуб предлагает защитнику новое соглашение до конца сезона-2024/25.
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