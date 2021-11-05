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В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по новому контракту с Рассказовым

12:39
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«Спартак» отказался комментировать информацию о переговорах по новому контракту с защитником Николаем Рассказовым.

«Не комментируем данную информацию», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Рассказов — воспитанник «Спартака», в сезоне-2021/22 он провел 15 матчей за команду и отдал 1 результативную передачу. Действующий контракт 23-летнего россиянина истекает летом 2022 года.

По информации «СЭ», московский клуб предлагает защитнику новое соглашение до конца сезона-2024/25.

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Артем Калинин все материалы автора

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