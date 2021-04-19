Экс-президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение пожизненно отстранить Михаила Вилкова от судейской работы.

«Я думаю, что с этим решением припозднились лет на десять. Его надо было гнать еще десять лет назад. Причины всем понятны, но никто о них не говорит. Наш судейский корпус — одна большая мафия. Там все всех прикрывают. Хачатурянц — единственный, кто с этой бандой сражается. В этом матче Вилков так судил, потому что думал, что его прикроют. Инспектор должен был прикрыть, но не прикрыл. Все ошибки всегда можно списать на ВАР, а Вилков будет продолжать работать. Вся страна видит одно, а Вилков — другое. Но в этот раз его галиматью никто слушать не стал», — сказал Червиченко «СЭ».

Игра 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) стала последней в многолетней карьере судьи.

В прошлом году после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка рефери премьер-лиги до 31 декабря 2020-го. 41-летний арбитр имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года. Известен спорными судейскими решениями в матчах чемпионата России.

(Владимир Пушкарев)