Александра Ярдошвили похоронили на Троекуровском кладбище

В понедельник, 19 апреля, на Троекуровском кладбище был похоронен Александр Ярдошвили, информирует официальный сайт «Динамо». Заслуженный врач России скончался 13 апреля в возрасте 66 лет.

Александр Ярдошвили с июня 2016-го был главным врачом «Динамо», также он работал с бело-голубыми с 1982-го по 1985-й и с 1987-го по 1990-й. Кроме того, работал в одесском «Черноморце», сборной России, московском «Локомотиве» и ЦСКА.

Проводить его в последний путь пришли руководители футбольного клуба «Динамо», основная и молодежная команды бело-голубых, руководство российской премьер-лиги и Российского футбольного союза, его коллеги-врачи, ветераны футбола, а также игроки и специалисты различных клубов, с которыми он работал.

— Внезапный уход Александра Эдуардовича — большая потеря не только для «Динамо», но и для всего российского футбола, — заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — Он работал до самого последнего дня, трудился в лучших клубах страны. Александр Эдуардович всегда помогал футболистам побеждать, завоевывать трофеи, продлевал спортивные карьеры, иногда спасал в безнадежных ситуациях. Мы запомнили его как веселого и обаятельного человека, доброго и отзывчивого, всегда готового прийти на помощь. Он был не только величайшим профессионалом своего дела, но еще другом и наставником, который мог всегда поддержать беседу, рассказать поучительную историю из жизни. В эти тяжелые минуты приносим соболезнования его родным и близким. Мы очень благодарны Александру Эдуардовичу за его вклад в развитие футбола. Вечная память.

— Он был не просто специалистом высокого класса, но и отличным человеком, наставником и коллегой, — отметил президент «Динамо» Юрий Белкин. — До прихода в футбол он спасал жизни людей, многим продлил спортивные карьеры. Мы запомним его веселым, полным жизни и всегда готовым помочь. Он навсегда останется в наших сердцах.

— Мы всегда будем помнить Александра Эдуардовича, — сказал начальник команды «Динамо» Александр Удальцов. — Для меня он был близким старшим товарищем. Всегда был душой любой компании. Человек с большим сердцем. Он работал во многих командах, завоевывал с ними трофеи и медали. Победу в прошедшем матче команда посвятила Александру Эдуардовичу. И я обращаюсь к команде: осталось 4 тура, ребята, давайте сделаем все возможное, чтобы в медальной коллекции Ярдошвили появилась еще одна, от «Динамо». Он это точно заслужил.