Червиченко об игре Кутепова в атаке: «У Тедеско безысходка»

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» игру защитника красно-белых Ильи Кутепова. В последних играх главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выпускал его на острие атаки. В сегодняшней игре 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:3) Кутепов вышел на поле на 68-й минуте.

— У Тедеско бзик, что он может открывать какие-то новые грани у игроков, — сказал Червиченко «СЭ». — Ему показалось, что Кутепов хорош в нападении. Я не видел, что он может оказываться на острие и решать эпизоды. У Тедеско безысходка — Кокорин по неразглашаемым причинам отсутствует, Соболев травмирован.

(Константин Колмаков)