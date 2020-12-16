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Червиченко об игре Кутепова в атаке: «У Тедеско безысходка»

22:28
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Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» игру защитника красно-белых Ильи Кутепова. В последних играх главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выпускал его на острие атаки. В сегодняшней игре 19-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» (1:3) Кутепов вышел на поле на 68-й минуте.

— У Тедеско бзик, что он может открывать какие-то новые грани у игроков, — сказал Червиченко «СЭ». — Ему показалось, что Кутепов хорош в нападении. Я не видел, что он может оказываться на острие и решать эпизоды. У Тедеско безысходка — Кокорин по неразглашаемым причинам отсутствует, Соболев травмирован.
(Константин Колмаков)

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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