Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отрегировал на подписание «Спартаком» 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

«По-моему, пару часов назад говорили, что такого трансфера не может быть. Да, веселые ребята. Не знаю, о ком идет речь. Он из Ямайки, а среди иностранцев лишних мест уже нет, значит точно кто-то должен пойти на выход. Наверное, Хендрикс. Если будем считать по факту, то к сумме трансфера нужно прибавлять отступные игроку, который клуб покинет. Расставание с Хендриксом, наверное, не менее двух миллионов, а если Николсона приобрели за десять, то выходит уже двенадцать. Странный трансфер, будем смотреть. По крайней мере есть люди, которые от этого перехода точно не пострадали», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также экс-президент «Спартака» высказался о значении трансфера Николсона в московский клуб.

«Можно ли считать это выражением поддержки Ваноли? Естественно. Когда у одного тренера ничего, а второй еще не успел подписать сам, так уже посыпались со всех сторон ништяки. Надо посмотреть, что будет дальше. Он один из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии? Там не такая плохая лига, если в ней Николсон выделяется, то вполне возможно, что и здесь будет что-то. Может, кстати, отпустят Ларссона, в последнее время дурака валяет. Вопрос по чьей-то просьбе или чтобы отпустили по дешевле. Пока все странно: от тренеров до покупок», — добавил Червиченко.

В этом сезоне за «Шарлеруа» ямайский форвард забил 13 голов в 18 матчах.

Контракт Николсона со «Спартаком» будет действовать до 2026 года.