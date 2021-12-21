Петржела считает, что Николсон может вытеснить Соболева из стартового состава «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход ямайского форварда Шамара Николсона из бельгийского «Шарлеруа» в московский «Спартак».

«Даже и не знаю, что сказать по поводу этого трансфера. Многие не видели его игру, поэтому не знают, какие у него сильные стороны. Но этого футболиста хорошо оценили. Дорогой игрок, судя по трансферной стоимости», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-главный тренер «Зенита» также оценил, насколько тревожным может быть это приобретение для форварда красно-белых Александра Соболева.

«Николсон вполне может вытеснить Соболева из состава. Почему нет. Если будет играть лучше, чем Александр, то будет занимать место в стартовом составе», — добавил Петржела.

24-летний уроженец Ямайки выступал за «Шарлеруа» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Контракт с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.