«Кошмар для защитников РПЛ». Постер с новичком «Спартака» в стиле фильма «Сияние»
23:31
Twitter «Спартак» оригинально приветствовал новичка команды нападающего Шамара Николсона.
«Кошмар для защитников РПЛ», — гласит пост в социальной сети.
Фотография сделана с отсылом на культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика «Сияние», который снят по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.
Главную роль в это картине исполнил голливудский актер Джек Николсон.
Контракт «Спартака» с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.
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