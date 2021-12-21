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«Кошмар для защитников РПЛ». Постер с новичком «Спартака» в стиле фильма «Сияние»

23:31
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Twitter «Спартак» оригинально приветствовал новичка команды нападающего Шамара Николсона.

«Кошмар для защитников РПЛ», — гласит пост в социальной сети.

Фотография сделана с отсылом на культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика «Сияние», который снят по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

Главную роль в это картине исполнил голливудский актер Джек Николсон.

Контракт «Спартака» с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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