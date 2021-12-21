«Кошмар для защитников РПЛ». Постер с новичком «Спартака» в стиле фильма «Сияние»

Twitter «Спартак» оригинально приветствовал новичка команды нападающего Шамара Николсона.

«Кошмар для защитников РПЛ», — гласит пост в социальной сети.

Кошмар для защитников РПЛ ?



На экранах — с 2022-го года ? pic.twitter.com/Yp4K11IUiP — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Фотография сделана с отсылом на культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика «Сияние», который снят по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

Главную роль в это картине исполнил голливудский актер Джек Николсон.

Контракт «Спартака» с нападающим сборной Ямайки рассчитан до 30 июня 2026 года.