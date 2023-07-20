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Чернышов: «Надеюсь, что этот сезон в РПЛ будет интереснее, чем предыдущий»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России.

«Все мы с нетерпением ждем новый сезон. Все уже соскучились по футболу, очень радостно, что уже завтра стартует новый сезон. Надеюсь, что этот чемпионат будет интереснее, чем предыдущий. Хочется видеть интригу, чтобы сразу несколько команд претендовали на победу в чемпионате, ведь это всегда интересно. Надеюсь, что так и будет», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

Также он назвал фаворитов сезона-2023/24.

«Что касается фаворитов, то это, на мой взгляд, «Зенит», который постарается в очередной раз защитить титул. Но хочется, чтобы подтянулись и другие команды. В первую очередь, это ЦСКА, который неплохо смотрелся в матче за Суперкубок. Также отмечу и «Спартак» — он хорошо усилился перед наступающим сезоном. Думаю, что и «Локомотив» сбрасывать со счетов нельзя. В верхней части таблицы также, думаю, будут «Краснодар» и «Ростов». Надеюсь, что и «Динамо» тоже будет в группе лидеров», — добавил специалист.

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице, «Спартак» — третье. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В матче-открытии первого тура встретятся «Динамо» и «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-cherny-shov-nadeyus-chto-e-tot-sezon-v-rpl-budet-interesnee-chem-predy-dushhij/
Андрей Чернышов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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 - : -
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