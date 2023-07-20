Газзаев: «Ярошику в «Оренбурге» надо меньше говорить, а больше делать»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» критически высказался о приглашении Иржи Ярошика на пост тренера «Оренбурга».
— Летом «Оренбург» возглавил Ярошик, который играл у вас в ЦСКА.
— Возглавил, еще не начал работать — и уже столько интервью дал... Странно это. Считаю, ему нужно с головой окунуться в работу. Меньше говорить, а больше делать. Думаю, что «Оренбургу» будет очень тяжело в новом сезоне.
— Почему вы так считаете?
— Я, честно говоря, не понял этого назначения. Почему выбор пал именно на Ярошика? Когда Личку зовут в «Динамо» — в этом ходе просматривается логика. Чешский специалист вывел «Оренбург» в РПЛ, занял седьмое место, поставил интересный футбол. Он двигается поступательно, показывая определенные результаты. А где до «Оренбурга» работал Ярошик? Чего он добивался в Чехии и Словении? Справится ли он с новым вызовом? Не знаю... Не уверен. Опыта у него все-таки маловато. Поэтому у меня и возникают некоторые сомнения. Ярошик говорит, что в Европе тренируют по-другому, там, мол, другие методы. Послушайте, везде все сводится к конечному результату и достижениям высокого уровня! С интересом понаблюдаю за его работой в РПЛ с его европейскими методами.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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