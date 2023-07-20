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Сегодня, 17:35

Газзаев: «Не верю, что Дзюба начнет разлагать коллектив в «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал «Локомотив» одним из фаворитов сезона.

— «Локомотив» способен оказаться в тройке по итогам предстоящего сезона?

— Думаю, «Локомотив» наряду с «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» — реальный претендент на золото. Во второй части сезона команда выглядела мощно. Содержательный футбол, сбалансированный состав — все это дает мне основания с оптимизмом смотреть на перспективы железнодорожников. Получился хороший сплав молодости и опыта. Есть Глушенков, Пиняев, есть Дзюба, Баринов. Клуб сохранил костяк, сделал точечные приобретения. Нужно отметить качественную работу тренера Михаила Галактионова. Ему по силам штурмовать новые вершины, вплоть до чемпионства. Здорово, что из «Локо» вычистили весь этот немецкий легион. Уму непостижимо, до чего эти горе-специалисты довели клуб. «Локо» же в теории мог и вылететь... Просто нет слов, по каким критериям порой в РПЛ приглашают менеджеров и тренеров. Надо уважать наши кадры и делать на них ставку!

— Чего ждать в новом чемпионате от Дзюбы? Скептики считают, что, получив новый контракт, Артем может как-то расслабиться и негативно влиять на коллектив, раздевалку...

— Я в такой сценарий не верю. Дзюба — профессионал, большой мастер. Он по-прежнему голоден до побед, до трофеев. Не думаю, что он будет разлагать коллектив. Если нормально подготовится к сезону, принесет еще немало пользы «Локо». Есть такое понятие — аура авторитета. Вот в этом плане Дзюба просто необходим железнодорожникам. У него громадный опыт. «Локомотив» поступил грамотно, пригласив этого нападающего. Не думаю, что он позволит себе опуститься ниже определенного игрового уровня.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

 

 

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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