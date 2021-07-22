Чернов: «Против «Ахмата» и «Спартака» хотим показать, что «Крылья» умеют играть в футбол»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился ожиданиями от нового сезона.

«Ребята поверили в то, что мы можем выигрывать каждую игру. Хотелось бы с этим ощущением выходить — что мы можем обыгрывать любую команду при должном настрое. Я думаю, что у нас все получится.

Ждать ли каких-то сюрпризов от «Крыльев» в этом сезоне? Не знаю, на самом деле. До сезона будет еще много теории. Будем разбирать все команды, смотреть плюсы и минусы. Конечно, хотим играть первым номером. Хотим и против «Ахмата», и против «Спартака» показывать то, что мы умеем играть в футбол. В прошлом году мы это доказали», — цитирует Чернова официальный сайт клуба.

Матч 1-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре на «Солидарность Арене». Начало встречи — в 19.00 мск.