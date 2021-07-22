Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чернов: «Против «Ахмата» и «Спартака» хотим показать, что «Крылья» умеют играть в футбол»

18:05
Теги:

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов поделился ожиданиями от нового сезона.

«Ребята поверили в то, что мы можем выигрывать каждую игру. Хотелось бы с этим ощущением выходить — что мы можем обыгрывать любую команду при должном настрое. Я думаю, что у нас все получится.

Ждать ли каких-то сюрпризов от «Крыльев» в этом сезоне? Не знаю, на самом деле. До сезона будет еще много теории. Будем разбирать все команды, смотреть плюсы и минусы. Конечно, хотим играть первым номером. Хотим и против «Ахмата», и против «Спартака» показывать то, что мы умеем играть в футбол. В прошлом году мы это доказали», — цитирует Чернова официальный сайт клуба.

Матч 1-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре на «Солидарность Арене». Начало встречи — в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18975

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
В ФРГ указали на отсутствие интереса в поддержке Украины в энергетике
В Москве полицейские спасли женщину от изнасилования
Как складывается карьера младшего сына Вячеслава Малежика
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры