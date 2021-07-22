«Ротор» арендовал молодого защитника «Спартака»

Волгоградский «Ротор» арендовал у «Спартака» защитника Илью Голосова. Соглашение 19-летнего футболиста с волжанами рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает сайт красно-белых.

Волгоградский «Ротор» арендовал у «Спартака» защитника Илью Голосова до конца сезона.



Желаем Илье успешно проявить себя в новой команде! pic.twitter.com/0X4uRbP96m — «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) July 22, 2021

В прошлом сезоне игрок обороны провел в ФНЛ за «Спартак-2» 8 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.