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«Ротор» арендовал молодого защитника «Спартака»

18:33
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Волгоградский «Ротор» арендовал у «Спартака» защитника Илью Голосова. Соглашение 19-летнего футболиста с волжанами рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает сайт красно-белых.

В прошлом сезоне игрок обороны провел в ФНЛ за «Спартак-2» 8 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-22-golosov_provedet_sezon_v_rotore/

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Иван Шитик все материалы автора

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