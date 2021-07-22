«Ротор» арендовал молодого защитника «Спартака»
18:33
Волгоградский «Ротор» арендовал у «Спартака» защитника Илью Голосова. Соглашение 19-летнего футболиста с волжанами рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает сайт красно-белых.
В прошлом сезоне игрок обороны провел в ФНЛ за «Спартак-2» 8 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-22-golosov_provedet_sezon_v_rotore/
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