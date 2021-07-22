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Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил сбор «Ливерпуля» в Австрии и пообщался с Клоппом

17:40
Юрген Клопп и Яя Туре. Фото Twitter
Юрген Клопп и Яя Туре. Фото Twitter
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Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил предсезонный сбор «Ливерпуля», который проходит в Австрии.

В рамках обмена опытом 33-летний специалист пообщался с главным тренером английского клуба Юргеном Клоппом, а также понаблюдал за тренировкой команды.

Яя Туре ранее выступал за «Монако», «Барселону», «Олимпиакос» и другие клубы. В составе сборной Кот-д'Ивуара на его счету более 100 матчей. Туре становился победителем Лиги чемпионов (2008/09) и обладателем Суперкубка УЕФА-2009 вместе с каталонцами.

Контракт грозненского клуба со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/YayaToure/status/1418196691212283906

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