Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил сбор «Ливерпуля» в Австрии и пообщался с Клоппом
17:40
Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил предсезонный сбор «Ливерпуля», который проходит в Австрии.
В рамках обмена опытом 33-летний специалист пообщался с главным тренером английского клуба Юргеном Клоппом, а также понаблюдал за тренировкой команды.
Яя Туре ранее выступал за «Монако», «Барселону», «Олимпиакос» и другие клубы. В составе сборной Кот-д'Ивуара на его счету более 100 матчей. Туре становился победителем Лиги чемпионов (2008/09) и обладателем Суперкубка УЕФА-2009 вместе с каталонцами.
Контракт грозненского клуба со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.
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