Черников заявил, что «Краснодар» продолжит бороться за титулы после первого чемпионства

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников после первого чемпионства в истории клуба сказал, что в команде постараются повторить этот успех.

— «Краснодар» — это большой клуб. И он должен бороться за медали, за титулы, за самые высокие места. На это будем настраиваться дальше и сделаем все, чтобы снова все испытали эти минуты радости, — приводят слова Черникова «Известия».

«Краснодар» в субботу, 24 мая, разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ — 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков и впервые в истории стала чемпионом России, опередив «Зенит» на 1 очко.