Романо: Угальде летом может покинуть «Спартак»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде может покинуть московский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, многие клубы заинтересованы в 23-летнем костариканце, после того как он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.