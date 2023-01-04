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Агент сообщил, что Кайо присоединится к «Краснодару» в Дубае

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао Нето Хеновес рассказал, что его клиент присоединится к команде уже на первом сборе в Дубае.

«С Кайо все в порядке, он готовится к сборам. Он присоединится к команде уже непосредственно в Дубае. Кайо вернется, все хорошо», — сказал агент «РБ Спорту».

В этом сезоне футболист сыграл в 13 матчах РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kajo-prisoedinitsya-k-krasnodaru-v-dubae/
ФК Краснодар
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