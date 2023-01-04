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Романцев: «Промес заслужил стать лучшим футболистом года в России, он напоминает мне Цымбаларя»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал ожидаемым то, что форвард красно-белых Квинси Промес был признан лучшим футболистом России в 2022 году по итогам опроса «СЭ».

— Ожидали, что Промес с таким отрывом станет лучшим игроком года по опросу «СЭ» и почему вы назвали именно его?

— Ожидал. А заслужил он это потому, что проводил каждый матч на пределе. Вспомните, как трудно голландец начинал после возвращения, сколько было разговоров, мол, уже не тот, зачем возвращали. Но он не скис, а шел напролом. И это оценили даже те, кто не рвет на груди рубаху за «Спартак». Я не знаком с Квинси. Но судя по тому, как он ведет себя на поле, как сияет от счастья, когда забивает и показывает на клубную эмблему, это душа-человек. И на поле, и в жизни. Этим голландец напоминает мне Илюшу Цымбаларя. Нет, не игрой — здесь они разные, а тем, что людей с таким большим футбольным сердцем любят все!

По итогам опроса «СЭ» Промес набрал 209 очков и занял первое место. Вторым стал нападающий «Зенита» Малком (142), на третьей строчке — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (89).

Квинси Промес. «В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото

Квинси Промес
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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