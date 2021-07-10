Руй Витория рассказал, когда Ларссон и Крал присоединятся к «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал об ожиданиях от турнира Кубок Матч-Премьер.

— Очень приятно принять участие в этом турнире с командами прекрасного качества. Мы сейчас находимся на стадии подготовки к началу РПЛ. Но мы готовимся к тому, что будет непросто. Будем стараться играть на победу в каждом матче.

— Какова вероятность увидеть Ларссона и Крала на турнире?

— Оба этих игрока скоро к нам присоединятся. Есть вероятность, что они сыграют на этом турнире. Мы ведем подготовку на одинаковом уровне, независимо от того, собираются они куда-то переходить или нет Мы на всех одинаково рассчитываем в этом сезоне.

Ларссон и Крал находились в расположении национальных сборных на Евро-2020. Джордан так и не принял участие ни в одном матче Швеции, а Алекс Крал сыграл в четырех матчах за Чехию.

В первой встрече товарищеского турнира «Спартак» сыграет 11 июля с «Сочи». Начало — в 18.00 по московскому времени.