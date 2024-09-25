Черевченко: «Первое место нормальное явление для «Зенита»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о лидерстве «Зенита» в РПЛ.

«Лидерство «Зенита» в чемпионате для меня неудивительно. У них сильный и сыгранный состав. Первое место — это нормальное явление для команды», — сказал Черевченко «СЭ».

«Зенит» после 9-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.