Источник: «Спартак» летом отказался подписывать экс-защитника «Атлетико» Эрмосо
«Спартак» в летнее трансферное окно отказался от приобретения бывшего защитника «Атлетико» Марио Эрмосо, сообщает Metaratings.
По информации источника, клуб не устроили высокие запросы стороны футболиста, который находился в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико». В начале сентября 29-летний испанец стал игроком «Ромы».
Эрмосо играл за «Атлетико» с 2019 года. Он провел за мадридцев 174 матча, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач. В активе футболиста пять матчей за сборную Испании.
Источник: Metaratings
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|0
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|
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|7
|0
|2
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|21
|
4
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|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
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|4
|4
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|16
|
6
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|4
|2
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|
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|3
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|3
|2
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|11
|
9
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|2
|4
|3
|4-7
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|
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|9
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|1
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|
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|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
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|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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