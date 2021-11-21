Черевченко объяснил, почему вернулся в «Химки»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал свое возвращение в клуб и ничью в игре 15-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:0).
«Я говорил, что ищу клуб с задачами. Выживание в РПЛ — это тоже задача. Что касается моего возвращения, то все уже видели, что руководство мне позвонило и сделало предложение. Встречались не один раз, после разговоров решили вернуться в команду.
Хорошая игра. Не чувствовалось, что ЦСКА в меньшинстве. Особенно во втором тайме. У нас многое не получалось, особенно есть проблемы с позиционными атаками», — сказал Черевченко.
25 октября «Химки» отправили 47-летнего Черевченко в отставку. Позднее, 19 ноября специалист вернулся в подмосковный клуб.
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