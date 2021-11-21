Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» домашнюю ничью армейцев в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

«Фукса удалили верно, он хватал игрока рукой. Безбородов прав. С точки зрения тактики и техники — игра безобразная. Складывается ощущение, что играют ремесленники, а клуб превратился в ремесленное училище. Хочется выключить телевизор, не могу смотреть на эти перемещения, перестановки. Все назад, все поперек, просто ужас, нет ничего интересного. У нас дикий футбол. Все очень зыбко, играют и бегают как получится. Что будет дальше — не знаю. Безо всякого плана, безо всякой мысли. Все безобразно», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Пономарев высказался об игре полузащитника Бахтиера Зайнутдинова и предстоящей встрече с «Зенитом».

«Что делает Зайнутдинов? Он что-то страшное творит, так невозможно играть в футбол. Такие люди не приспособлены к футболу. И он что-то из себя еще представляет, что-то пытается сделать. Впереди вообще кошмар. Ну бьется там Заболотный, но толк от него какой. Его должны обслуживать, ему должны выдавать передачи, навесы, прострелы. Заболотный — он не для ЦСКА. Он может играть в «Химках», в «Уфе», но игра ЦСКА не для Заболотного, это не его команда. Если будем играть с «Зенитом» так же, как с «Химками», то много можем получить», — добавил Пономарев.

ЦСКА (24 очка) после 15-ти туров занимает шестое место в РПЛ. Следующий матч московской команды пройдет на «ВЭБ Арене» против «Зенита» (33 очка) 28 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.