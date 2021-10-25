Черевченко уволен с поста главного тренера «Химок»

Депутат Госдумы Роман Терюшков сообщил, что «Химки» расторгли контракт с главным тренером команды Игорем Черевченко.

«Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК «Химки» и главным тренером Игорем Черевченко.

Игорь Геннадьевич принял клуб в непростое время, по итогам прошедшего сезона был достигнут лучший результат за всю историю существования клуба.

Хочу сказать большое спасибо Игорю Геннадьевичу за проделанную работу, уверен, в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов.

Мы же идем дальше. Наш вектор развития со ставкой на доморощенных спортсменов меняться не будет. ФК «Химки» — один из самых молодых в РПЛ и мы намерены открывать новые звезды.

К предстоящей игре с «Уралом» и кубковой встрече с «Балтикой» команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов», — написал Терюшков в Telegram-канале.

Черевченко был назначен главным тренером «Химок» 25 сентября 2020 года. Под его руководством подмосковная команда заняла 8-е место в Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21.

В нынешнем сезоне «Химки» с 11 очками после 12 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице.