Черчесов рассказал о состоянии здоровья защитника «Ахмата» Богосаваца

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника грозненцев Мирослава Богосаваца. 29-летний потерял сознание в субботнем матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Зашили рану, сотрясение мозга. Сделали КТ — показало, что перелома нет!» — сказал Черчесов «СЭ».

В начале второго тайма полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

В этом сезоне Богосавац провел за «Ахмат» 25 матчей.

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