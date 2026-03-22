Богосавац: «Спасибо Ланговичу, который написал мне. Знаю, что он не специально»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поблагодарил всех за поддержку после инцидента в матче 22-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

«Самое важное, что я ничего не сломал, продолжаю лечиться», — сказал Богосавац в обращении в соцсетях «Ахмата».

29-летний серб потерял сознание после столкновения с игроком ростовчан Андрем Ланговичем. Богосаваца увезли с поля на машине скорой помощи.

«Хочу сказать большое спасибо Ланговичу, который написал мне после игры. Я знаю, что он не специально, и такое в футболе бывает. Самое важное, что я не получил серьезной травмы. Все залечится — и я буду готовиться к следующим играм. Надеюсь, скорее вернуться на поле. Еще раз: всем спасибо!» — добавил Богосавац.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max