В «Ахмате» рассказали, когда Богосавац вернется на поле: «Наши худшие опасения позади»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника грозненцев Мирослава Богосаваца.

«Слава богу, все хорошо. Наши худшие опасения позади. С Мирославом все хорошо. Нет ничего критического. Думаю, в ближайшие 5-6 дней он сможет приступить к тренировкам», — сказал Газзаев «СЭ».

21 марта в начале второго тайма матча с «Ростовом» (1:0) защитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, у него изо рта пошла кровь. Медицинская бригада оказала футболисту первую помощь, после чего игрока увезли на машине скорой помощи.

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