Защитник «Ахмата» Богосавац не помнит эпизода с получением травмы
«Ахмат» в соцсетях опубликовал информацию о состоянии здоровья защитника Мирослава Богосаваца. 29-летний серб, получивший черепно-мозговую травму во время субботнего матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), прошел углубленное обследование в одной из грозненских клиник.
Сообщается, что компьютерная томография не выявила перелома костей на лице. По словам игрока, он ничего не помнит из случившегося эпизода и последующей эвакуации на машине скорой помощи. Приходить в себя футболист начал уже в больнице. Ему зашили рваную рану губы и подбородка, присутствуют легкое головокружение, симптомы сотрясения.
По прогнозам клубных докторов, медикаментозное лечение займет 7-10 дней.
В этом сезоне Богосавац провел за «Ахмат» 25 матчей.
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