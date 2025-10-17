Мох — о жестком разговоре с легендой «Спартака»: «Старостин недодал игрокам 20 тысяч долларов. Мы взбунтовались»
Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Николае Старостине.
— Со Старостиным яркие разговоры были?
— Ох... Это еще один человек, перед которым испытываю неловкость. Я ужасно себя повел. Вспоминаю, и хочется сквозь землю провалиться!
— Что стряслось-то?
— В декабре 1991-го полетели на коммерческий турнир в Корею. Отыграли и узнали, что Старостин недодал нам 20 тысяч долларов, которые получил от организаторов.
— Прикарманил?
— Нет-нет, что вы! Оставил эти деньги на нужды клуба. Мы с Перепаденко взбунтовались. Гена-то был уже одной ногой в Израиле. А я никуда из «Спартака» не собирался. Пошли к Романцеву.
— Он ненавидит разговоры на денежные темы.
— Тут, как ни странно, поддержал: «Ребята, отстаивайте свои права. Репрессий не будет». Я поверил. Лишь время спустя осознал: конечно же, они были бы. Сто процентов! Да я бы сам на месте Романцева поскорее избавился от таких склочных парней. Про нас и Старостин потом говорил: «У-у, Мох и Перепаденко, эти два рвача...»
— Чем закончилось?
— Отправились к нему втроем: я, Гена и Черчесов, капитан команды. Стас отмалчивался, Николая Петровича не прессовал. Зато мы с Перепаденко бедного дедушку прижали к стенке. Пригрозили: «Если с командой не расплатитесь, в аэропорт не поедем». Разумеется, блефовали. Но Старостин дрогнул, достал купюры, отсчитал.
— Сколько?
— По 500 долларов каждому. В 1991-м — приличная сумма. Но все равно это не повод так себя вести, выкручивать руки легенде «Спартака». Где Мох с Перепаденко — и где Старостин?! Господи, как же мне стыдно...
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0