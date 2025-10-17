Мох — о жестком разговоре с легендой «Спартака»: «Старостин недодал игрокам 20 тысяч долларов. Мы взбунтовались»

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Николае Старостине.

— Со Старостиным яркие разговоры были?

— Ох... Это еще один человек, перед которым испытываю неловкость. Я ужасно себя повел. Вспоминаю, и хочется сквозь землю провалиться!

— Что стряслось-то?

— В декабре 1991-го полетели на коммерческий турнир в Корею. Отыграли и узнали, что Старостин недодал нам 20 тысяч долларов, которые получил от организаторов.

— Прикарманил?

— Нет-нет, что вы! Оставил эти деньги на нужды клуба. Мы с Перепаденко взбунтовались. Гена-то был уже одной ногой в Израиле. А я никуда из «Спартака» не собирался. Пошли к Романцеву.

— Он ненавидит разговоры на денежные темы.

— Тут, как ни странно, поддержал: «Ребята, отстаивайте свои права. Репрессий не будет». Я поверил. Лишь время спустя осознал: конечно же, они были бы. Сто процентов! Да я бы сам на месте Романцева поскорее избавился от таких склочных парней. Про нас и Старостин потом говорил: «У-у, Мох и Перепаденко, эти два рвача...»

— Чем закончилось?

— Отправились к нему втроем: я, Гена и Черчесов, капитан команды. Стас отмалчивался, Николая Петровича не прессовал. Зато мы с Перепаденко бедного дедушку прижали к стенке. Пригрозили: «Если с командой не расплатитесь, в аэропорт не поедем». Разумеется, блефовали. Но Старостин дрогнул, достал купюры, отсчитал.

— Сколько?

— По 500 долларов каждому. В 1991-м — приличная сумма. Но все равно это не повод так себя вести, выкручивать руки легенде «Спартака». Где Мох с Перепаденко — и где Старостин?! Господи, как же мне стыдно...