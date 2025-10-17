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17 октября 2025, 10:00

Мох — о жестком разговоре с легендой «Спартака»: «Старостин недодал игрокам 20 тысяч долларов. Мы взбунтовались»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Николай Старостин.
Фото Global Look Press

Экс-защитник ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Эспаньола» Андрей Мох, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о Николае Старостине.

— Со Старостиным яркие разговоры были?

— Ох... Это еще один человек, перед которым испытываю неловкость. Я ужасно себя повел. Вспоминаю, и хочется сквозь землю провалиться!

— Что стряслось-то?

— В декабре 1991-го полетели на коммерческий турнир в Корею. Отыграли и узнали, что Старостин недодал нам 20 тысяч долларов, которые получил от организаторов.

— Прикарманил?

— Нет-нет, что вы! Оставил эти деньги на нужды клуба. Мы с Перепаденко взбунтовались. Гена-то был уже одной ногой в Израиле. А я никуда из «Спартака» не собирался. Пошли к Романцеву.

— Он ненавидит разговоры на денежные темы.

— Тут, как ни странно, поддержал: «Ребята, отстаивайте свои права. Репрессий не будет». Я поверил. Лишь время спустя осознал: конечно же, они были бы. Сто процентов! Да я бы сам на месте Романцева поскорее избавился от таких склочных парней. Про нас и Старостин потом говорил: «У-у, Мох и Перепаденко, эти два рвача...»

— Чем закончилось?

— Отправились к нему втроем: я, Гена и Черчесов, капитан команды. Стас отмалчивался, Николая Петровича не прессовал. Зато мы с Перепаденко бедного дедушку прижали к стенке. Пригрозили: «Если с командой не расплатитесь, в аэропорт не поедем». Разумеется, блефовали. Но Старостин дрогнул, достал купюры, отсчитал.

— Сколько?

— По 500 долларов каждому. В 1991-м — приличная сумма. Но все равно это не повод так себя вести, выкручивать руки легенде «Спартака». Где Мох с Перепаденко — и где Старостин?! Господи, как же мне стыдно...

Леонид Федун, Андрей Мох, Унаи Эмери.Андрей Мох: «Федун сказал Эмери: «Выиграешь чемпионат — озолочу»
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Андрей Мох
Николай Старостин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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