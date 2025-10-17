Источник: посредники обращались к Спаллетти по поводу работы в «Спартаке»

Посредники несколько раз обращались к экс-тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти по поводу трудоустройства в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, представители 66-летнего итальянца отвечали, что ему необходимо взять небольшую паузу и что тренер вообще не рассматривает новые предложения.

Несколько лет назад в окружении Спаллетти утверждали, что у него есть обязательство не работать ни в одном из российских клубов, кроме «Зенита».

В санкт-петербургской команде Спаллетти работал в 2010-2014 годах. В 2023-2025 годах он тренировал сборную Италии.