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Сегодня, 17:37

Чепзанович стал главным по физподготовке «Спартака-2», дубля и академии

Иван Шитик
Корреспондент

В структуре «Спартака» произошли изменения. Владимир Чепзанович, который был тренером первой команды по физподготовке с 2019 года, вошел в состав руководства клуба, сообщает сайт красно-белых.

Теперь сербский специалист будет руководить единой системой физической подготовки «Спартака-2», а также молодежной команды и Академии имени Федора Черенкова.

Как стало известно ранее, за физподготовку основы теперь отвечает итальянец Джампьеро Ашенци.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-14-vladimir_chepzanovich_stal_glavnym_po_fizpodgotovke_spartaka-2_dublya_i_akademii/
ФК Спартак (Москва)
Владимир Чепзанович
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