Чепзанович стал главным по физподготовке «Спартака-2», дубля и академии

В структуре «Спартака» произошли изменения. Владимир Чепзанович, который был тренером первой команды по физподготовке с 2019 года, вошел в состав руководства клуба, сообщает сайт красно-белых.

Теперь сербский специалист будет руководить единой системой физической подготовки «Спартака-2», а также молодежной команды и Академии имени Федора Черенкова.

Как стало известно ранее, за физподготовку основы теперь отвечает итальянец Джампьеро Ашенци.