Главный тренер «Лиона»: «Азмун — очень хороший игрок»

Главный тренер «Лиона» Петер Бос рассказал о сильных качествах нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Азмун — очень хороший игрок, он стабильно забивает, а это качество, которое наилучшим образом характеризует нападающего. Но он делает гораздо больше на поле, чем просто забивает. Посмотрим, сможем ли мы его подписать», — цитирует Боса Foot Marcato со ссылкой на Le Progres.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего иранца в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.