Чепчугов: «Акинфеев — выдающийся голкипер. Он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на попадание российского голкипера Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев — выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира. Находиться в этом списке — очень почетно. Пусть же Игорь играет столько, сколько позволит здоровье, чтобы максимально долго радовать болельщиков ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

Акинфеев стал 47-м в рейтинге. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.