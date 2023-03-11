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Сегодня, 12:50

Мойзес рассказал об отличиях между РПЛ и чемпионатом Бразилии

Виктория Кравченко
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Мойзе Барбоза.
Фото ХК ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес рассказал, что думает о «Крыльях Советов» перед матчем 19-го тура РПЛ. Он также назвал основные отличия РПЛ и чемпионата Бразилии.

— Знаю, что «Крылья» провели хорошую трансферную кампанию, подписали сильного нападающего (Владимира Писарского), прошли мощное «Динамо» в Кубке. Так что просто нам точно не будет.

— Как тебе вообще уровень РПЛ после бразильского чемпионата?

— Отличия существенные. В Бразилии намного больше команд-грандов. В российской лиге есть ПФК ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и еще несколько, а там все же больше топовых клубов. Но РПЛ тоже сложная лига со множеством крепких команд. Чемпионом стать очень тяжело как здесь, так и там, — цитирует Мойзеса пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится завтра, 12 марта. Начало — в 16.30 мск.

28-летний игрок «Интернасьоналя» выступает в московском клубе на правах аренды с лета 2022 года.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/moyzes-u-menya-shestero-bratev-i-sester-spasibo-im-i-roditelyam-chto-s-samogo-detstva-obyasnili-mne-/
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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