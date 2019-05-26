Чемпионская раздевалка "Зенита". Фото

"Зенит" обыграл "Енисей" в матче 30-го тура премьер-лиги (4:1). Сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России 4 мая. Тогда они сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул. После игры с "Енисеем" петербуржцы опубликовали фото из раздевалки.
- Раздевалка чемпионов! - такой подписью сопровождается снимок.
Раздевалка чемпионов! 🍕 #ЗенитЕнисей pic.twitter.com/n9eVaTNlj5— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.
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