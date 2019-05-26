Чемпионская раздевалка "Зенита". Фото

"Зенит" обыграл "Енисей" в матче 30-го тура премьер-лиги (4:1). Сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России 4 мая. Тогда они сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул. После игры с "Енисеем" петербуржцы опубликовали фото из раздевалки.

- Раздевалка чемпионов! - такой подписью сопровождается снимок.

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