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Чемпионат России: турнирная таблица после 14-го тура

21:09
«Сочи» занимает второе место в РПЛ. Фото Ольга Воронова, ФК «Сочи»
«Сочи» занимает второе место в РПЛ. Фото Ольга Воронова, ФК «Сочи»
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В воскресенье, 7 ноября, завершился 14-й тур чемпионата России.

РПЛ: результаты матчей 14-го тура

Лидер «Зенит» сыграл вничью с «Уралом», «Сочи» разгромил ЦСКА.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

14

9

3

2

34 — 16

30

2

Сочи

14

9

0

5

24 — 16

27

3

Динамо

14

8

2

4

22 — 16

26

4

Локомотив

14

6

7

1

20 — 13

25

5

ЦСКА

14

7

2

5

18 — 14

23

6

Крылья Советов

14

7

1

6

19 — 16

22

7

Краснодар

14

6

3

5

22 — 13

21

8

Рубин

14

5

4

5

18 — 19

19

9

Спартак

14

5

4

5

16 — 19

19

10

Ахмат

14

6

0

8

15 — 20

18

11

Ростов

14

4

4

6

25 — 25

16

12

Уфа

14

3

5

6

14 — 19

14

13

Нижний Новгород

14

4

2

8

15 — 24

14

14

Арсенал

14

3

4

7

15 — 26

13

15

Химки

14

2

6

6

11 — 22

12

16

Урал

14

2

5

7

5 — 15

11

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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