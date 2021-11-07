Чемпионат России: турнирная таблица после 14-го тура
21:09
В воскресенье, 7 ноября, завершился 14-й тур чемпионата России.
РПЛ: результаты матчей 14-го тура
Лидер «Зенит» сыграл вничью с «Уралом», «Сочи» разгромил ЦСКА.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
14
|
9
|
3
|
2
|
34 — 16
|
30
|
2
|
14
|
9
|
0
|
5
|
24 — 16
|
27
|
3
|
14
|
8
|
2
|
4
|
22 — 16
|
26
|
4
|
14
|
6
|
7
|
1
|
20 — 13
|
25
|
5
|
14
|
7
|
2
|
5
|
18 — 14
|
23
|
6
|
14
|
7
|
1
|
6
|
19 — 16
|
22
|
7
|
14
|
6
|
3
|
5
|
22 — 13
|
21
|
8
|
14
|
5
|
4
|
5
|
18 — 19
|
19
|
9
|
14
|
5
|
4
|
5
|
16 — 19
|
19
|
10
|
14
|
6
|
0
|
8
|
15 — 20
|
18
|
11
|
14
|
4
|
4
|
6
|
25 — 25
|
16
|
12
|
14
|
3
|
5
|
6
|
14 — 19
|
14
|
13
|
14
|
4
|
2
|
8
|
15 — 24
|
14
|
14
|
14
|
3
|
4
|
7
|
15 — 26
|
13
|
15
|
14
|
2
|
6
|
6
|
11 — 22
|
12
|
16
|
14
|
2
|
5
|
7
|
5 — 15
|
11
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