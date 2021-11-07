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«Спартак» — «Локомотив»: Айртон ошибочно избежал предупреждения, судье не помог его первый ассистент

21:04
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ» Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ» Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»
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На 74-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (1:1) арбитр Иван Сиденков ошибочно не вынес предупреждение Айртону, когда тот ударил сзади шипами Джирано Керка. С той позиции, которую занимал судья, он не мог видеть всех деталей единоборства. Момент произошел «под» первым ассистентом Андреем Болотенковым, но он не помог Сиденкову.

Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ "Спартак" - "Локомотив". Фото "СЭ"
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ "Спартак" - "Локомотив". Фото "СЭ"
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»

Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ "Спартак" - "Локомотив". Фото "СЭ"
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры