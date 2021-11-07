На 74-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (1:1) арбитр Иван Сиденков ошибочно не вынес предупреждение Айртону, когда тот ударил сзади шипами Джирано Керка. С той позиции, которую занимал судья, он не мог видеть всех деталей единоборства. Момент произошел «под» первым ассистентом Андреем Болотенковым, но он не помог Сиденкову.

Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»

Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»