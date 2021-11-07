«Спартак» — «Локомотив»: Айртон ошибочно избежал предупреждения, судье не помог его первый ассистент
21:04
На 74-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (1:1) арбитр Иван Сиденков ошибочно не вынес предупреждение Айртону, когда тот ударил сзади шипами Джирано Керка. С той позиции, которую занимал судья, он не мог видеть всех деталей единоборства. Момент произошел «под» первым ассистентом Андреем Болотенковым, но он не помог Сиденкову.
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»
Эпизод матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Фото «СЭ»
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