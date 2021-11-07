Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» раскритиковал судейство в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и железнодорожниками (1:1).

«Судья молодой и неопытный! — сказал Наумов «СЭ». — Он судил очень нелогично. Сначала он разбрасывался желтыми карточками налево и направо, а потом уже не знал, что делать — за каждое нарушение желтая. Этим очень грешат молодые судьи. Потом он начал затягивать игру. Идет атака «Локо», а он свистит фол в пользу провинившихся. Заставлял «Спартак» перебить штрафной, тормозил. Это просто мешает динамике игры! Такие ляпы у молодых арбитров неизбежны. Ляпы судей вызывают ссоры на поле».

Наумов также отметил, что после дерби возникают вопросы к РФС.

«Вопросы к РФС возникают в таких условиях. Мне совершенно непонятно! Есть топовый матч — дерби «Спартак» и «Локомотив», который всегда был очень напряженным. Тут должен быть опытный арбитр. Зачем РФС ставит на такой матч молодых судей? Хотят научить их? Это же совсем неправильно. Молодому арбитру надо давать матчи попроще. А такие сложные игры должны отрабатывать мастеровитые судьи», — добавил Наумов.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» набрал 25 баллов и остался на четвертой строчке.