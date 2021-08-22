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Чемпионат России: турнирная таблица после 5 туров — лидирует «Динамо»

22:10
«Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 5 туров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 5 туров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 22 августа, завершился 5-й тур Тинькофф РПЛ. В чемпионате сменился лидер — на первое место вышло «Динамо».

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Динамо

5

4

0

1

9-5

12

2

Зенит

5

3

2

0

12-7

11

3

Локомотив

5

3

2

0

9-5

11

4

Рубин

5

3

2

0

8-3

11

5

Сочи

5

3

0

2

7-3

9

6

ЦСКА

5

3

0

2

8-5

9

7

Нижний Новгород

5

2

1

2

6-6

7

8

Спартак

5

2

1

2

4-4

7

9

Краснодар

5

2

0

3

9-8

6

10

Ахмат

5

2

0

3

6-8

6

11

Уфа

5

1

2

2

6-7

5

12

Химки

5

1

2

2

4-8

5

13

Арсенал Т

5

1

1

3

6-11

4

14

Ростов

5

1

1

3

6-11

4

15

Крылья Советов

5

1

1

3

4-6

4

16

Урал

5

0

1

4

1-8

1

Матчи 6-го тура были перенесены по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
26 августа. Уфа — Крылья Советов. 16:30
26 августа. Спартак — Сочи. 18:30
26 августа. Ахмат — Арсенал. 20:30
26 августа. Зенит — ЦСКА. 20:45
27 августа. Урал — Ростов. 16:30
27 августа. Химки — Нижний Новгород. 18:30
27 августа. Динамо — Локомотив. 19:00
27 августа. Краснодар — Рубин. 20:30

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр