Чемпионат России: турнирная таблица после 5 туров — лидирует «Динамо»
22:10
В воскресенье, 22 августа, завершился 5-й тур Тинькофф РПЛ. В чемпионате сменился лидер — на первое место вышло «Динамо».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
5
|
4
|
0
|
1
|
9-5
|
12
|
2
|
5
|
3
|
2
|
0
|
12-7
|
11
|
3
|
5
|
3
|
2
|
0
|
9-5
|
11
|
4
|
5
|
3
|
2
|
0
|
8-3
|
11
|
5
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-3
|
9
|
6
|
5
|
3
|
0
|
2
|
8-5
|
9
|
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6-6
|
7
|
8
|
5
|
2
|
1
|
2
|
4-4
|
7
|
9
|
5
|
2
|
0
|
3
|
9-8
|
6
|
10
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6-8
|
6
|
11
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6-7
|
5
|
12
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4-8
|
5
|
13
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-11
|
4
|
14
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-11
|
4
|
15
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4-6
|
4
|
16
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-8
|
1
Матчи 6-го тура были перенесены по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
26 августа. Уфа — Крылья Советов. 16:30
26 августа. Спартак — Сочи. 18:30
26 августа. Ахмат — Арсенал. 20:30
26 августа. Зенит — ЦСКА. 20:45
27 августа. Урал — Ростов. 16:30
27 августа. Химки — Нижний Новгород. 18:30
27 августа. Динамо — Локомотив. 19:00
27 августа. Краснодар — Рубин. 20:30
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