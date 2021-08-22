Леонид Слуцкий отметил, что «Рубин» пропустил очень простой гол в матче с «Химками»
22:13
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча пятого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).
— В первом тайме играли очень качественно. Пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов. Кроме Игнатьева было некем усилить атакующую линию.
— Кто на ваш взгляд ошибся в моменте с пропущенным голом?
— Я не готов обсуждать тактические моменты. Я просто хочу напомнить, что мы пропустили меньше всех в чемпионате.
В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.
(Антон Иванов)
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