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Леонид Слуцкий отметил, что «Рубин» пропустил очень простой гол в матче с «Химками»

22:13
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча пятого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

— В первом тайме играли очень качественно. Пропустили очень простой гол, с выноса обычного. Создали много моментов, заслуживали большего. Во втором тайме играли хуже, не создавали большое количество моментов. Кроме Игнатьева было некем усилить атакующую линию.

— Кто на ваш взгляд ошибся в моменте с пропущенным голом?

— Я не готов обсуждать тактические моменты. Я просто хочу напомнить, что мы пропустили меньше всех в чемпионате.

В составе хозяев отличился Денис Глушаков. У гостей забил Дарко Йевтич.

(Антон Иванов)

Химки — Рубин

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