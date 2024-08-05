Турнирная таблица РПЛ после 3-го тура: у «Зенита» и «Динамо» по 9 очков
В понедельник, 5 августа, матчем «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0) завершился 3-й тур чемпионата России. Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Зенит» и «Динамо» — две команды, которые начали чемпионат с трех побед.
РПЛ: результаты всех матчей 3-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
3
|
3
|
0
|
0
|
13-0
|
9
|
2
|
Динамо
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8-2
|
9
|
3
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8-1
|
7
|
4
|
Локомотив
|
3
|
2
|
0
|
1
|
9-5
|
6
|
5
|
Спартак
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-3
|
6
|
6
|
Химки
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
4
|
7
|
Оренбург
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-5
|
4
|
8
|
Ростов
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-6
|
4
|
9
|
Рубин
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6-9
|
3
|
10
|
Акрон
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-5
|
3
|
11
|
Краснодар
|
3
|
0
|
3
|
0
|
1-1
|
3
|
12
|
Пари НН
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-7
|
3
|
13
|
Динамо Мх
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-2
|
2
|
14
|
Ахмат
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-6
|
2
|
15
|
Факел
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-5
|
1
|
16
|
Крылья Советов
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-10
|
0
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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