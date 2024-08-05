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Сегодня, 22:19

Турнирная таблица РПЛ после 3-го тура: у «Зенита» и «Динамо» по 9 очков

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В понедельник, 5 августа, матчем «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0) завершился 3-й тур чемпионата России. Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Зенит» и «Динамо» — две команды, которые начали чемпионат с трех побед.

РПЛ: результаты всех матчей 3-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

3

3

0

0

13-0

9

2

Динамо

3

3

0

0

8-2

9

3

ЦСКА

3

2

1

0

8-1

7

4

Локомотив

3

2

0

1

9-5

6

5

Спартак

3

2

0

1

6-3

6

6

Химки

3

1

1

1

5-6

4

7

Оренбург

3

1

1

1

3-5

4

8

Ростов

3

1

1

1

3-6

4

9

Рубин

3

1

0

2

6-9

3

10

Акрон

3

1

0

2

4-5

3

11

Краснодар

3

0

3

0

1-1

3

12

Пари НН

3

1

0

2

3-7

3

13

Динамо Мх

3

0

2

1

1-2

2

14

Ахмат

3

0

2

1

1-6

2

15

Факел

3

0

1

2

1-5

1

16

Крылья Советов

3

0

0

3

1-10

0
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ
0
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Глава РПЛ назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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