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Сегодня, 22:14

Осинькин — о разгроме от «Спартака»: «Исход матча был решен еще в первом тайме»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру своей команды после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 3-го тура РПЛ.

«Исход матча был решен еще в первом тайме. Мы в первые 15-20 минут успевали перекрывать направления развития атак соперника. Но после пропущенного гола была не очень хорошая реакция. «Спартак» доминировал, переигрывал нас. Во втором тайме пытались вернуться в игру, как могли. Но соперник обладает хорошим подбором игроков. А мы не смогли навязать той борьбы, которую хотелось бы.

Как будем выбираться из этой ситуации? Во-первых, мы не играем в ближайшее время с «Зенитом», «Ростовом». Календарь дальше неплохой, но легких игр не бывает. Тому же «Спартаку» мы на выезде в прошлом году так же крупно проиграли. Да и у «Зенита» нечасто брали очки. Ежов и Бэйл оправились от травм. Не в лучшей форме, но выдерживают 70-80 минут. Добавились новички, надеюсь, усиление еще будет. Нам нужен более сильный состав», — сказал Осинькин в ходе послематчевой пресс-конференции.

После 3-х туров «Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка. «Спартак» набрал 6 очков и поднялся на 5-ю строчку.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Турнирная таблица РПЛ после 3-го тура: у «Зенита» и «Динамо» по 9 очков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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