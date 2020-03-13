Премьер-лига, 22-й тур: расписание и результаты матчей

Как Вилков будет судить «Ростов» и «Локомотив» в 22-м туре?

Назначит пенальти в ворота «Локомотива» Назначит пенальти в ворота «Ростова» Удалит игрока «Локомотива» Удалит игрока «Ростова» Удалит Юрия Семина Удалит Валерия Карпина Его ошибку исправит видеоарбитр Видеоарбитр ему не поможет