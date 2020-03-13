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Премьер-лига, 22-й тур: расписание и результаты матчей

10:00
«Ростов» примет «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ростов» примет «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу стартует 22-й тур чемпионата России.

13 марта, пятница

«Ахмат» — «Динамо»
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.30 (Матч Премьер)

Ахмат — Динамо

14 марта, суббота

«Оренбург» — «Спартак»
Оренбург. Стадион «Газовик». 14.00 (Матч Премьер)

Оренбург — Спартак

«Зенит» — «Урал»
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Зенит — Урал

«Арсенал» — «Рубин»
Тула. Стадион «Арсенал». 19.00 (Матч ТВ)

Арсенал Т — Рубин

15 марта, воскресенье

«Сочи» — «Краснодар»
Сочи. Стадион «Фишт». 14.00 (Матч Премьер).

Сочи — Краснодар

ЦСКА — «Уфа»
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 16.30 (Матч Премьер).

ЦСКА — Уфа

«Ростов» — «Локомотив»
Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 19.00 (Матч ТВ)

Ростов — Локомотив

16 марта, понедельник

«Тамбов» — «Крылья Советов»
Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 19.30 (Матч Премьер).

Тамбов — Крылья Советов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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