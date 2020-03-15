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Чемпионат России по футболу, с высокой долей вероятности, будет приостановлен

15:03
РПЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», во вторник, 17 марта, после видеооконференции УЕФА с участием руководителей национальных федераций, ассоциаций лиг и клубов РПЛ на общем собрании, скорее всего, примет решение о приостановке чемпионата России. Не исключено, что-то же самое произойдет и с турнирами ФНЛ, а соревнования в ПФЛ не возобновятся в ранее намеченные сроки.

Решение во многом зависит от позиции УЕФА по поводу переноса Евро-2020. Если его сдвинут по срокам (например, на лето 2021 года), то у Европейского футбольного союза появится возможность доиграть еврокубки сезона-2019/20, а у национальных лиг — внутренние соревнования. В таком случае, турниры продлятся по времени до конца июня. (Вячеслав Короткин)

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