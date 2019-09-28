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Премьер-лига, 11-й тур: результаты всех матчей

09:00
Вратарь «Локомотива» Гильерме и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Вратарь «Локомотива» Гильерме и нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
11-й тур чемпионата России по футболу.

Крылья Советов — Тамбов
28 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Крылья Советов — Тамбов

Ростов — Динамо
28 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Ростов — Динамо

Локомотив — Зенит
28 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Локомотив — Зенит

Урал — ЦСКА
29 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 11.30 (Матч Премьер)

Урал — ЦСКА

Рубин — Уфа
29 сентября. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер)

Рубин — Уфа

Спартак — Оренбург
29 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Спартак — Оренбург

Краснодар — Арсенал
29 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер)

Краснодар — Арсенал Т

Сочи — Ахмат
30 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 19.30 (Матч Премьер)

Сочи — Ахмат

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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