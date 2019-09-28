Премьер-лига, 11-й тур: результаты всех матчей
Крылья Советов — Тамбов
28 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена». 14.00 (Матч Премьер)
Ростов — Динамо
28 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Локомотив — Зенит
28 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
Урал — ЦСКА
29 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 11.30 (Матч Премьер)
Рубин — Уфа
29 сентября. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер)
Спартак — Оренбург
29 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Краснодар — Арсенал
29 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч Премьер)
Сочи — Ахмат
30 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 19.30 (Матч Премьер)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр